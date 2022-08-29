Застройщик обманул сотни людей на миллиарды рублей

В Реутове на недостроившего жилой комплекс застройщика завели уголовное дело

В подмосковном Реутове на застройщика жилого комплекса завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере — по словам следователей, компания изначально не планировала достраивать дом. Об этом сообщает «Коммерсант».

За пять лет строительство 25-этажного комплекса «Юбилейный» с детским садом так и не было завершено. По данным госстройнадзора Московской области, проект, начатый в 2016 году, готов лишь на 79 процентов. При этом сроки сдачи дома с июня 2021 года переносились несколько раз. В результате строительство заморозили, а в июне 2022 года по решению Арбитражного суда Московской области застройщика признали банкротом.

Количество обманутых дольщиков, суммарно вложивших свыше 2,7 миллиарда рублей в покупку квартир в нем, достигло более 650 человек. Следователи утверждают, что руководство компании-застройщика — ООО «Строительная компания "Перспективные строительные технологии"» — с 2017 по 2020 годы оформили по крайней мере 468 договоров долевого участия, зная, что полученные средства будут потрачены на не связанные со строительством цели, а дом не будет сдан в эксплуатацию.

Несостоявшиеся жильцы боятся, что жилой комплекс в Реутове так и не достроят. Фонд развития территорий, который регулирует отношения между застройщиками и дольщиками, занимается завершением строительства только в том случае, если степень готовности долгостроя составляет 80 процентов и более. Кроме того, дольщики опасаются, что из-за одного процента вместо обещанных квартир им могут выплатить лишь небольшую денежную компенсацию. При этом жильцы и городская администрация убеждены, что жилой комплекс готов более чем на 80 процентов — дом уже подключили к необходимым инженерным коммуникациям.

Представители администрации Реутова обещают помочь дольщикам. В августе глава города Станислав Каторов заявил в своем Telegram-канале, что он по поручению губернатора региона Андрея Воробьева встретился с дольщиками жилого комплекса «Юбилейный» и обсудил с ними вопрос достройки дома. Он добавил, что дом собираются ввести в эксплуатацию осенью 2023 года.

В мае экс-глава строительной компании «Дальстройконтракт» в Приморье получил шесть лет тюрьмы за обман дольщиков на 300 миллионов рублей. У фигуранта дела не было разрешения на возведение жилого дома, однако при этом он заключил со 150 гражданами договоры участия в долевом строительстве 20-этажного многоквартирного дома.