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Дочь и сын оригинально отомстили объявившемуся через 15 лет за наследством отцу

Reddit: дочь и сын отомстили бросившему их отцу, оставив беспорядок в доме покойной матери

Фото: unsplash

Пользовательница Reddit под ником Careless_Occasion поделилась историей о том, как она и ее брат оригинально отомстили отцу, объявившемуся через 15 лет за наследством после смерти их матери. Дочь и сын оставили беспорядок в доме, в результате чего мужчине пришлось самостоятельно проводить уборку в жилище.

Авторша поста рассказала, что в прошлом году ее мать скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, и она вместе с братом временно переехала в дом покойной родственницы, чтобы заняться организацией похорон. Как отметила женщина, этот дом должен был по наследству перейти к отцу, бросившему семью 15 лет назад, но так и не оформившему развод с ее матерью.

В один из дней, когда рассказчица и ее брат решали ритуальные вопросы, к ним пришел полицейский. Ему поступила жалоба от их отца о том, что кто-то незаконно проник в доставшееся ему в наследство жилье. «Под "кто-то" отец имел в виду меня и брата. Оказалось, что отец приходил к дому матери рано утром, но мы не открыли ему дверь, потому что оба спали. Видимо, он решил, что мы специально игнорируем его, и вызвал полицию», — уточнила пользовательница.

На следующий день авторша поста и ее брат забрали все свои вещи, хранившиеся у матери, и уехали. После себя они оставили беспорядок в доме: грязную посуду в раковине, перевернутый диван в гостиной, неубранный мусор и гниющие продукты на кухне. «Мы с братом планировали убраться в доме, а также подготовить его к продаже, но из-за того, что отец вызвал полицию, мы решили, что теперь это его проблема», — написала женщина и добавила, что в результате родственнику пришлось самостоятельно наводить порядок в жилище и потратить много денег на то, чтобы вынести старые вещи.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как случайно заглянула в банковский аккаунт бойфренда и сделала приятное открытие. История девушки стала популярна, многие комментаторы признались, что развязка их удивила.

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Евгения Наумова
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