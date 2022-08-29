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Вероятность наземной операции в Николаевской области оценили

Военный эксперт Жилин заявил о скорой наземной операции в Николаевской области

Военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин спрогнозировал в скором времени наземную операцию в Николаевской области. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность события.

Днем 29 августа очевидцы сообщили об обстреле Ингульского моста, расположенного в Николаеве. В сети после происшествия появилась видеозапись с места событий. На кадрах видно, как ракета ударяет по мосту, по которому в этот момент едут машины и троллейбус. После удара мост содрогается, а троллейбус останавливается, прекращая движение.

Речь идет о том, чтобы была перебита коммуникационная нить, которая усложнит работу Вооруженных сил Украины (ВСУ) по защите Николаева

Александр Жилинвоенный эксперт

«Из этого можно сделать вывод, что скоро будет наземная операция. Но многое будет зависеть от того, как будут разворачиваться события в Херсонской области», — заявил Жилин.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят ракетные удары по Каховскому мосту, проходящему по дамбе ГЭС, а также бьют по прилегающим административным зданиям и району шлюзового канала.

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Варвара Кошечкина
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