Очевидцы сообщили об обстреле моста в Николаеве

Ударившая по Ингульскому мосту в Николаеве ракета попала на видео

Очевидцы сообщили об обстреле Ингульского моста, расположенного в Николаеве, пишет News.ru. В сети после происшествия появилась видеозапись с места событий.

На кадрах видно, как ракета ударяет по мосту, по которому в этот момент едут машины и троллейбус. После удара мост содрогается, а троллейбус останавливается, прекращая движение.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят ракетные удары по Каховскому мосту, проходящему по дамбе ГЭС, а также бьют по прилегающим административным зданиям и району шлюзового канала.