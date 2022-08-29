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Очевидцы сообщили об обстреле моста в Николаеве

Ударившая по Ингульскому мосту в Николаеве ракета попала на видео

Очевидцы сообщили об обстреле Ингульского моста, расположенного в Николаеве, пишет News.ru. В сети после происшествия появилась видеозапись с места событий.

На кадрах видно, как ракета ударяет по мосту, по которому в этот момент едут машины и троллейбус. После удара мост содрогается, а троллейбус останавливается, прекращая движение.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят ракетные удары по Каховскому мосту, проходящему по дамбе ГЭС, а также бьют по прилегающим административным зданиям и району шлюзового канала.

Варвара Кошечкина
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