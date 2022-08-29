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Украинские военные обстреляли район Каховской ГЭС

Глава Каховского района Леонтьев сообщил, что ВСУ обстреляли район Каховской ГЭС

Фото: AP

Украинские военные обстреляли район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят ракетные удары по Каховскому мосту, проходящему по дамбе ГЭС, а также бьют по прилегающим административным зданиям и району шлюзового канала.

«ГЭС работает, но угроза энергетической безопасности существует и возрастает», — добавил Леонтьев.

Ранее Reuters со ссылкой на ВСУ сообщило, что Киев начал наступление на южном фронте. Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк уточнила, что украинские войска начали наступательные действия на разных направлениях, в частности — в Херсонской области.

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Алевтина Запольская
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