В СДЭК прокомментировали сообщения об утечке данных клиентов

СДЭК проводит проверку по факту утечки данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет»

Логистическая компания СДЭК прокомментировала сообщения об утечке данных клиентов сервисов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет», которые ранее появились в Telegram. Об этом пишет ТАСС.

«Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет"», — сообщила пресс-служба платформы CDEK.Shopping. Компания проводит проверку по факту утечки и принимает меры, чтобы предотвратить ее распространение, добавили в организации.

В CDEK.Shopping также отметили, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов.

О том, что в открытом доступе оказались данные пользователей платформы для заказа товаров из-за рубежа «CDEK.Shopping» и маркетплейса «СДЭК.Маркет», сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Уточнялось, что в сеть попали имена пользователей, адреса их электронной почты, номера телефонов и дата создания профиля.

Ранее стало известно о рекордной утечке данных клиентов СДЭК, которая могла коснуться 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов. Среди утекших данных, в частности, были фамилии и адреса электронной почты клиентов. Роскомнадзор запросил у компании детальную информацию об инциденте.

В феврале сообщалось о другой утечке данных СДЭК. Опубликованная тогда информация включала ФИО, номера телефонов и адреса электронной почты клиентов. Компания подтвердила потерю данных и обвинила в случившемся хакеров.