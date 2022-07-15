Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов

Роскомнадзор запросил у компании СДЭК информацию об утечке персональных данных клиентов

Роскомнадзор запросил у логистической компании СДЭК детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил запрос в компанию [СДЭК] с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса», — говорится в заявлении.

О том, что данные клиентов компании СДЭК могли оказаться в открытом доступе, стало известно накануне. Отмечалось, что утечка могла коснуться 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов. Среди утекших в сеть данных есть имена и адреса электронной почты клиентов, коды пунктов самовывоза, а также информация о физических и юридических лицах.