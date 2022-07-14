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Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян

Президент Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Соответствующий документ появился в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает операторов, осуществляющих обработку персональных данных, незамедлительно информировать об их утечке уполномоченные органы власти. Также операторы должны будут обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России.

Помимо этого, операторы не смогут отказывать в оказании услуг россиянам, которые не дали согласия на обработку своих персональных данных.

Также в документе говорится, что передача данных россиян за рубеж может быть запрещена для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья и прав граждан, в интересах обороны и безопасности государства, для защиты экономических и финансовых интересов России.

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