Президент Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Соответствующий документ появился в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает операторов, осуществляющих обработку персональных данных, незамедлительно информировать об их утечке уполномоченные органы власти. Также операторы должны будут обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России.

Помимо этого, операторы не смогут отказывать в оказании услуг россиянам, которые не дали согласия на обработку своих персональных данных.

Также в документе говорится, что передача данных россиян за рубеж может быть запрещена для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья и прав граждан, в интересах обороны и безопасности государства, для защиты экономических и финансовых интересов России.