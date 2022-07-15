Стало известно о рекордной утечке данных клиентов СДЭК

РБК: данные 25 миллионов клиентов СДЭК попали в сеть

Стало известно о новой утечке данных клиентов компании СДЭК, которая могла коснуться 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов. Об этом сообщает РБК.

Появившиеся в сети данные объединены в три файла. Первый содержит более 160 миллионов записей с данными клиентов, от фамилий и электронной почты до кода пункта самовывоза и названия компании отправителя. Второй файл включает более 30 миллионов строк с информацией о физических и юридических лицах, третий файл содержит более 90 миллионов строк с телефонами и идентификаторами отправителя/получателя.

Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев считает, что вместе с прошлой утечкой у СДЭК в сумме утекли данные десятков миллионов клиентов, что может стать «рекордом на российском рынке». Он предупредил, что в ближайшее время злоумышленники проанализируют и объединят обе утечки и сформируют одну из крупнейших незаконно полученных баз граждан России.

Первая утечка у СДЭК произошла в феврале. Тогда в сеть попали таблицы с данными 19 миллионов пользователей. Оператор подтвердил потерю данных, обвинив в случившемся хакеров.

14 июля президент России Владимир Путин подписал документ, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Закон обязывает операторов, осуществляющих обработку персональных данных, незамедлительно сообщать об их утечке уполномоченным органам власти. Операторы должны будут сделать это в течение суток с момента выявления утечки.

Ранее было подсчитано, что в открытом доступе с февраля по май оказались данные более чем восьми миллионов пользователей российских сервисов доставки еды. Эксперты раскрыли, что самые крупные утечки были зафиксированы у сервиса «Яндекс.Еда», который допустил попадание в сеть данных более 6,8 миллиона пользователей. На втором месте идет компания «Два берега» (780 тысяч пользователей), на третьем — сайт hgclub.ru, принадлежащий оператору ресторанных сетей «Росинтер Ресторантс Холдинг» (106 тысяч пользователей). Более десятка утечек произошли у региональных сервисов.

В апреле IT-эксперт Алексей Сизов дал россиянам советы, которым необходимо следовать в случае утечки персональных данных. Специалист призвал в первую очередь менять пароли от электронной почты и банковских карт. Эксперт также предупредил, что в ближайшее время кибератаки на российские ресурсы могут участиться.