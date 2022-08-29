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Врач перечислил способы борьбы с морщинами

Хирург Мехмет Оз: увлажняющий крем предотвращает появление морщин

Фото: unsplash

Американский кардиохирург из Турции Мехмет Оз перечислил способы борьбы с морщинами. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам доктора, предотвратить появление морщин можно с помощью увлажняющего крема. «Качественный увлажняющий крем — это "основа" хорошего внешнего вида в любом возрасте», — заявил врач и добавил, что продукт должен обладать текстурой легкого лосьона. Кроме того, Оз порекомендовал обращать внимание не на стоимость крема, а на наличие в его составе SPF — от 15 до 30.

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Помимо этого эксперт отметил, что для борьбы с признаками старения необходимо включить в уход средства на основе ретинола, которые следует применять один-два раза в неделю. При этом собеседник издания предупредил, что их частое использование и нанесение утром перед выходом на улицу может привести к раздражению кожи и снизить ее эластичность.

В июле блогерша Изабель Люкс из США назвала четыре простых способа замедлить старение кожи. По словам бьюти-эксперта, обновлению организма на клеточном уровне способствует сон длительностью восемь-девять часов в сутки. «Кажется, что это много, но важно, чтобы все ваши клетки действительно омолодились за одну ночь», — пояснила она, отметив, что данный процесс наиболее активен между 11 часами вечера и полуночью.

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Мария Винар
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