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Участник команды КВН умер за месяц до своей свадьбы

Участник команды КВН «Северный квартал» Никита Сумароков умер за месяц до своей свадьбы

Фото: страница Никиты Сумарокова во «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле умер ведущий мероприятий и участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

Как стало известно изданию, лидер команды «Северный квартал» скончался 26 августа 2022 года в возрасте 30 лет. По словам друзей, экс-кавээнщику стало плохо на улице. «Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся», — рассказал изданию друг Сумарокова Денис.

По предварительным данным, причиной трагедии стала остановка сердца. Отмечается, что на 23 сентября у мужчины была запланирована свадьба.

В июне умер участник известной команды КВН «Махачкалинские бродяги», актер и герой скетч-шоу «Горцы от ума» Халил Мусаев после того, как был госпитализирован с инсультом.

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Марина Совина
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