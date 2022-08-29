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Задержанные с четырьмя килограммами наркотиков россияне пойдут под суд

В Комсомольске-на-Амуре многодетные родители сбывали наркотики под видом соли для ванн

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело супругов, обвиняемых в наркопреступлениях. Об этом в понедельник, 29 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По данным ведомства, фигуранты приехали в Комсомольск-на-Амуре, чтобы забрать посылку с наркотиками, привезенную из Белгорода. Дома они оставили четырех детей с бабушкой. Отмечается, что в посылке лежали пакеты с синтетическим запрещенным веществом, замаскированные под косметику и соль для ванны.

У многодетных родителей изъяли четыре килограмма N-метилэфедрона. Задержанные признали вину и рассказали, что это не первый раз, когда они забирали из почтового отделения запрещенные отправления. В их задачи также входила расфасовка товара и сбыт через закладки. Полицейские нашли три тайника, оставленных супругами.

В настоящий момент возлюбленные находятся в СИЗО.

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Екатерина Власова
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