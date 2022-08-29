Россиянин зарезал 34-летнего зятя ножом и попал под следствие

В Амурской области ранее судимый пенсионер зарезал зятя из-за того, что тот не узнал его

В Амурской области суд рассмотрит дело ранее судимого 68-летнего местного жителя, который зарезал 34-летнего зятя. Об этом в понедельник, 29 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 3 января родственники выпивали, и потерпевший перестал узнавать тестя. Тогда между ними произошел конфликт, и пенсионер несколько раз ударил зятя ножом, нанеся ему смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Рецидивист полностью признал вину. Отмечается, что ранее он был судим за убийство.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае суд рассмотрит дело ранее судимого 27-летнего местного жителя за попытку убить 78-летнего пенсионера-инвалида и похитить его деньги.