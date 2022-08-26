Россиянин пойдет под суд за попытку убить военного пенсионера молотком

В Комсомольске-на-Амуре осудят мужчину за попытку убить и сжечь военного пенсионера

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело ранее судимого 27-летнего местного жителя за попытку убить 78-летнего пенсионера-инвалида и похитить его деньги. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, россиянин жил по соседству с пожилым человеком, которого знал с детства. В феврале он решил ограбить военного и думал, что это будет несложно, так как у его соседа нет половины ноги. Тогда он выпил, дождался, когда пожилой мужчина выйдет из квартиры, и зашел в открытую дверь за деньгами. После возвращения потерпевшего фигурант потребовал показать ему тайник с деньгами, но пенсионер отказался. После этого обвиняемый схватил молоток и несколько раз ударил им жертву, думая что убил ее. Затем он нашел 29 тысяч рублей, взял телевизор и хотел покинуть место преступления, но заметил, что военный все еще жив. Тогда фигурант поджег квартиру и ушел.

Потерпевшему удалось остановить пожар и вызвать скорую. Его спасли, а нападавшего задержали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство, разбойном нападении и умышленном уничтожении чужого имущества. Обвиняемый не признал вину. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что фигурант в 2019 году вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой.