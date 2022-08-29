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МИД Украины назвал дату визита экспертов МАГАТЭ в Киев

В МИД Украины сообщили, что группа экспертов МАГАТЭ прибудет в Киев 29 августа
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Министерство иностранных дел Украины анонсировало дату визита группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси. Как уточняет РИА Новости, визит специалистов ожидается в понедельник, 29 августа.

В ведомстве рассказали, что упомянутая группа включает 14 экспертов, они намерены посетить Запорожскую АЭС. «Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев», — добавили в пресс-службе МИД.

Ранее грядущий визит специалистов МАГАТЭ прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат выразила надежду на то, что выводы миссии МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС будут профессиональными и лишенными политической окраски.

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Варвара Кошечкина
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