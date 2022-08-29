Слава Марлоу показал результат пересадки волос

Музыкант Слава Марлоу показал результат проведенной в декабре 2021 года пересадки волос

Российский продюсер, автор песен и видеоблогер Артем Готлиб, более известный как Слава Марлоу, показал результат операции по пересадке волос. Сторис он опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летний музыкант решился на хирургическое вмешательство в декабре 2021 года, поскольку столкнулся с проблемой раннего облысения. Тогда он поделился кадрами, на которых было запечатлено проведение манипуляции, а именно окровавленная голова и рука врача, в которой тот держал специальный инструмент — панч.

Известно, что в течение года после операции музыкант носил головные уборы, скрывая прическу, а сейчас продемонстрировал подписчикам свой новый имидж. На размещенных снимках видны объемные волосы, появившиеся на месте залысин.

В августе 2021 года Слава Марлоу вошел в список наиболее талантливых молодых музыкантов мира. В статье, опубликованной в GQ, молодого человека назвали wunderkind from Siberia («вундеркинд из Сибири»). Журналисты отметили, что хип-хоп-артист смог придать современному рэпу абсолютно новое звучание.

Под псевдонимом Slava Marlow Готлиб успел выпустить две студийные пластинки, два мини-альбома и 16 синглов. Slava Marlow приобрел широкую популярность в 2019 году после начала сотрудничества с уфимским рэпером Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера. К концу 2020 года стал известен как сольный артист.