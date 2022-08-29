Стало известно о посещении Вовк офиса СБУ в Мариуполе

РИА Новости: человек по фамилии Вовк посещал офис СБУ в Мариуполе в 2019 году

Человек по фамилии Вовк посещал офис Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе. Об этом стало известно РИА Новости.

Визит зафиксирован в журнале регистрации посетителей управления СБУ на улице Георгиевская. Указанный человек посещал офис 27 декабря 2019 года и находился в здании с 9:13 до 17:15. При этом инициалы или пол посетителя по фамилии Вовк не указаны.

Ранее австрийское желтое издание Exxpress заявило, что гражданку Украины Наталью Вовк якобы нашли мертвой на съемной квартире. Отмечалось, что женщину «обнаружили мертвой с 17 ножевыми ранениями и запиской в руке». При этом МВД Австрии не подтвердило данную информацию.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой планировал ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк.