Российских перехватчиков обучат искать гиперзвуковые цели

«Известия»: пилоты МиГ-31БМ приступили к тренировкам по поиску гиперзвукового оружия

Летный состав самолета МиГ-31БМ приступил к тренировкам по обнаружению гиперзвуковых целей на высотах свыше 10 тысяч метров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военные источники.

По мнению экспертов, этот самолет идеально подходит для противодействия гиперзвуковому оружию, что сейчас является необходимостью. Если обучение российских сверхвысотных перехватчиков пройдет успешно, то это значительно усилит защиту России от возможных угроз, полагают специалисты. На сегодняшний день, экипажам уже удалось зафиксировать сверхскоростную цель на высоте 16 тысяч метров во время учений, пишет издание.

Первые тренировки МиГ-31БМ по поиску гиперзвукового оружия и его носителей прошли еще в прошлом году в стратосфере в районе Северного полярного круга, когда им удалось перехватить и уничтожить цель на большой высоте. В этом году было решено проводить учения на регулярной основе, передают источники. «Сегодня все, кто могут, пытаются создать гиперзвуковое оружие. Российским экипажам необходимо иметь навыки по перехвату таких целей. МиГ-31БМ идеально подходит для такого рода задач. Потенциально они могут сбивать цели, которые не под силу уничтожить многим другим истребителям. Это очень перспективная машина», — рассказал заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов.

Десять лет назад от МиГ-31 могли отказаться, но было решено оставить самолет. Часть бортов были модифицированы и снабжены гиперзвуковыми боеприпасами. Остальные будут обновлены до уровня МиГ-31БМ. В том числе, на самолет устанавливается радар «Заслон-М», позволяющий находить цели более чем за 300 километров и обстреливать сразу шесть объектов. Экипаж может получать данные от наземных радаров и автоматизированных систем управления, говорится в статье.

В августе первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила о работе Соединенных Штатов над средствами борьбы с гиперзвуковым оружием. Она поделилась, что на данные цели были предоставлены «серьезные средства».