В Пентагоне заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия

Замглавы Пентагона: США разрабатывают средства защиты от гиперзвукового оружия

США ведут работу над средствами борьбы с гиперзвуковым оружием, заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

По ее словам, на данные цели были выделены «серьезные средства». Хикс отметила, что Вашингтон желает быть уверенным в способности защититься от гиперзвукового оружия.

Представитель Пентагона добавила, что также продвигается работа над собственными американскими сверхзвуковыми вооружениями. Она подчеркнула, что речь идет о «многообещающем движении по американским сверхзвуковым программам».

Ранее президент компании-поставщика Пентагона Raytheon Уэс Кремер рассказал британской газете The Telegraph, что в Соединенных Штатах область защиты от гиперзвукового оружия находится в зачаточном состоянии. По его словам, Raytheon представила единственный в США проект такой системы.