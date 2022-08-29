Непобежденный в UFC россиянин Магомедшарипов назвал причину ухода из спорта

Российский боец Забит Магомедшарипов заявил, что боссы UFC не выполнили своих обещаний

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов назвал причины ухода из спорта и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит YouTube-канал FIGHTING FLASHBACK.

«Причин было много. В первую очередь, из-за отказов драться со мной. Я не получал поединков на протяжении двух лет. Потом были травмы, и я много болел. Я так и не выздоровел. Таких причин было много. Главная заключается в том, что я не мог драться», — заявил Магомедшарипов. Россиянин добавил, что боссы UFC не выполнили своих обещаний, не дав ему титульный бой.

16 июня непобежденный в UFC Магомедшарипов завершил карьеру. Последний поединок в рамках американского промоушена российский боец провел в ноябре 2019 года на турнире в Москве. Тогда он выиграл у американца Келвина Кэттара единогласным решением судей.

Магомедшарипов начала сотрудничать с UFC в сентябре 2017 года. В организации он выиграл шесть из шести боев. Всего на счету россиянина 18 побед при единственном поражении в MMA.