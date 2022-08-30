Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Минобороны России передали партию модернизированных САУ

«Уралтрансмаш» передал Минобороны партию модернизированных САУ «Мста-С»

Кадр: АО «Уралтрансмаш»

Предприятие «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») досрочно передало Министерству обороны России партию самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» после ремонта и модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода», передает ТАСС.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО "Уралтрансмаш" досрочно отправило партию самоходных гаубиц 2С19М1 "Мста-С" после капитального ремонта с модернизацией в Минобороны РФ», — сообщили в концерне.

Модернизированные САУ получили автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО). Также на предприятии провели капитальный ремонт всех узлов САУ, отметил гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, слова которого приводятся в сообщении.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022

АСУНО позволяет ускорить подготовку к стрельбе и повысить ее точность. САУ «Мста-С» оснащена гаубицей 2А64 калибра 152 миллиметра. Самоходная гаубица предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских батарей и укреплений.

Ранее в августе в публикации Popular Mechanics отметили, что российская артиллерия превосходит украинскую. Дальность стрельбы российской «Мста-С» составляет 24,7 километра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Ивану Сафронову запросили 24 года колонии
Airbus и OneWeb купят американские двигатели вместо российских
Названо число пострадавших от очередного удара ВСУ по Новой Каховке
Стала известна причина смертельного ДТП со скорой и бензовозом под Ярославлем
Москвич нокаутировал приезжего в центре столицы и попал на видео
Клинтон поддержала премьера Финляндии и опубликовала фото на вечеринке
Индия и Китай попросили больше нефти у Ирака
Названа доля предпочитающих советы блогеров консультациям врачей людей
«Самолет Лукашенко» совершил рейс в Израиль
Россиянам раскрыли способы меньше платить за электричество
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.