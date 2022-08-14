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В США объяснили превосходство российской артиллерии на Украине

Popular Mechanics: российская артиллерия превосходит украинскую по дальности

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Превосходство российской артиллерии над украинской объясняется большей дальнобойностью первой. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics, обсуждая перспективы новосго снаряда Ramjet 155.

В публикации основным уроком, который можной извлечь из спецоперации на Украине, называется осознание того факта, что «на поле боя доминирует та сторона, что может стрелять дальше».

Издание напоминает, что российская самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» имеет дальность стрельбы 24,7 километров, а у более новой установки 2С35 «Коалиция» радиус действия составляет 40 километров. В публикации утверждается, что по дальности применения имеющиеся у российской стороны орудия превзошли используемую Украиной советскую самоходную гаубицу 2С3 «Акация», которая способна стрелять на расстояние около 28 километров.

«В результате украинским артиллерийским силам приходилось постоянно использовать свои орудия в пределах досягаемости российских орудий, что подвергало их постоянной опасности. С другой стороны, при тщательном планировании российские артиллеристы могут оставаться вне досягаемости украинских орудий», — говорится в публикации.

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В июне компании Boeing (США) и Nammo (Норвегия) испытали артиллерийский снаряд Ramjet 155 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД).

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Иван Потапов
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