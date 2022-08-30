Раскрыта настоящая причина смерти галактики в семи миллиардах световых лет

The Astrophysical Journal Letters: галактика SDSS J1448 потухла из-за медленного слияния

Астрономы раскрыли причины «смерти» галактики SDSS J1448+1010, в которой перестали рождаться новые звезды. Согласно результатам исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal Letters, в галактике прекратилось звездообразование не потому, что она израсходовала весь газ, а из-за того, что большое количество вещества было выброшено из нее при слиянии с другой галактикой.

Ученые провели наблюдения за SDSS J1448, находящейся в семи миллиардах световых лет от Земли, с помощью комплекса радиотелескопов ALMA в Чили и космического телескопа «Хаббл», обнаружив приливные хвосты, которые содержали примерно половину холодного газа, пригодного для образования звезд. Масса этого вещества, выброшенного в межгалактическое пространство, в 10 миллиардов раз превышает массу Солнца, что объясняет, почему около 70 миллионов лет назад в SDSS J1448 прекратилось звездообразование.

Остается неясным, насколько часто этот сценарий реализуется в умерших галактиках, которые излучают свет лишь за счет старых красных звезд. Однако открытие бросает вызов популярной гипотезе, которая объясняет прекращение звездообразование за счет выдувания пригодного «топлива» из-за бурного рождения новых звезд и частых сверхновых. Наблюдения показывают, что тушение галактики может происходить в результате не только быстрых процессов, но и медленного слияния.