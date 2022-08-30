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Десятки животных погибли при обстреле ВСУ приграничного российского села

Глава Курской области Старовойт сообщил о гибели животных при обстреле ВСУ Елизаветовки

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Десятки животных погибли в граничащей с Украиной Елизаветовке Курской области при минометном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, при обстреле российского села пострадали постройки животноводческого комплекса, в котором содержался крупный рогатый скот.

Старовойт уточнил, что в результате атаки ВСУ погибли не менее 20 животных.

Атака ВСУ произошла вечером 30 августа. Кроме Елизаветовки под обстрел попало село Алексеевка. Ранее сообщалось, что над морем в Севастополе российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ.

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Валерий Розенберг
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