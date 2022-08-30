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В США рассказали о неуязвимости американского B-2 перед российской ПВО

The National Interest: обновление сделало B-2 практически неуязвимым перед российской ПВО

Фото: U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis / Reuters

Американский модернизированный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit практически неуязвим перед российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет журнал The National Interest.

Американское издание утверждает, что в последние годы Военно-воздушные силы (ВВС) США добились прогресса в обновлении B-2 Spirit за счет добавления так называемой системы управления обороны.

«Эти новые сенсоры позволяют B-2 обнаруживать ПВО противника и уклоняться от нее. Это особенно важно, поскольку новое поколение российских средств ПВО может отслеживать самолеты-невидимки», — говорится в публикации.

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Издание отмечает, что «информация о том, как бомбардировщики-невидимки могут действовать против определенных радиолокационных систем, таких как модернизированные российские С-400 или более новых систем противоракетной обороны С-500, вероятно, не является общедоступной по соображениям безопасности».

В августе Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представило новую систему контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенную для отслеживания роев летательных аппаратов, включая малоразмерные беспилотники.

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Иван Потапов
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