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Россиянам перечислили способы лучше соображать

Эксперт в области ускоренного обучения Ягодкин: память можно натренировать упражнениями

Фото: ian dooley / Unsplash

Память и внимательность можно натренировать упражнениями, уверяет основатель Центра образовательных технологий Advance, эксперт в области ускоренного обучения, развития памяти и внимания Николай Ягодкин. «Ленте.ру» он перечислил действенные методы улучшения работы мозга.

Современный человек непрерывно получает большой поток информации, и при поступлении каждой новой единицы информации мозг вынужден создавать новую нейронную связь, пояснил Ягодкин. Однако если информации становится слишком много, а нейронные связи соединяют разные по смыслу блоки, то человеку становится трудно сконцентрироваться на чем-то одном.

Если мы ежедневно и в больших объемах потребляем разрозненную информацию — короткие видео, посты в социальных сетях, картинки, мы наносим удар по памяти

Николай ЯгодкинЭксперт в области ускоренного обучения, развития памяти и внимания

В итоге человеку становится крайне тяжело воспринимать и удерживать в голове информацию. Он начинает жаловаться на рассеянность и неусидчивость, возникают сложности с тем, чтобы довести начатое дело до конца — дочитать книгу или длинный текст, перечислил россиянам проблемы с памятью эксперт в области ускоренного обучения.

Ягодкин уверен, что опасность для памяти представляет повсеместное использование гаджетов. «Люди привыкли, что информация легко доступна и даже не прикладывают усилия, чтобы запомнить ее. Зачем, если можно задать любой вопрос поисковику? Это также способствует ослаблению памяти и внимания», — посетовал он.

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Однако Ягодкин успокоил, что с помощью простых упражнений можно улучшить память. Но для этого следует ограничить время использования гаджетов для работы и развлечений: разгрузить голову помогут прогулки без телефона на свежем воздухе, а также регулярное пребывание в тишине.

Натренировать внимательность поможет упражнение «Дневник памяти». Ягодкин посоветовал вечером вспоминать все события дня детально, проговаривая вслух. Чем подробнее будет описан день, тем эффективнее пройдет тренировка. Главный принцип тренировок для памяти, как и любых тренировок, — регулярность, резюмировал эксперт и пожелал удачи начинающим.

Ранее офтальмолог Арпине Адамян назвала время, в течение которого можно пользоваться гаджетом без вреда для глаз. Она посоветовала сидеть в телефоне не более двух часов в день.

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Вера Владзиевская
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