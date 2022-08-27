Россиянам назвали допустимое время использования телефона

«Прайм»: офтальмолог Адамян посоветовала сидеть в телефоне не более 2 часов в день

Смартфон — неотъемлемая часть нашей жизни, однако важно использовать гаджет дозированно, не нанося ущерб здоровью. Об этом рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян в беседе с агентством «Прайм». Она также назвала допустимое количество времени для использования телефона.

По мнению специалиста, самые важные факторы использования мобильной техники — время и условия. Необходимо следить за осанкой, правильным освещением и расстоянием до глаз, чтобы не столкнуться с проблемами со здоровьем. «Многие люди, длительно и часто использующие смартфоны, жалуются на частые головные боли, головокружения, тошноту, слабость, быструю утомляемость, нарушения памяти и внимания — так называемые астенопические жалобы» — подчеркивает Адамян.

Особо офтальмолог предостерегает от использования гаджета для развлечения детьми в возрасте до семи лет. Подросткам и взрослым лучше сидеть в телефоне не более двух часов в день с длительными перерывами каждые 15-20 минут. Расстояние от глаз до экрана должно составлять 30-40 сантиметров, советует Адамян.

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