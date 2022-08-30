Глава Якутии вслед за подчиненным попрыгал на батуте и попал на видео

Глава Якутии Николаев вслед за подчиненным попрыгал на батуте при проверке набережной

Глава Якутии Айсен Николаев вслед за подчиненным — главой Верхневилюйского района Владимиром Поскачиным — попрыгал на батуте при проверке благоустройства набережной на озере Куорамыкы. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Боруев».

На распространенных кадрах Николаев в деловом костюме проводит необычные испытания. Пользователи соцсетей после стали шутить, что скоро батут начнут использовать для инициации чиновников.

Накануне глава Верхневилюйского района привлек общественное внимание аналогичным поступком.

Набережную на озере Куорамыкы начали облагораживать в Якутии минувшей зимой. Во вторник, 30 августа, прошло торжественное открытие после завершения всех работ.

В апреле в Белгородской области чиновница Галина Шаповалова пришла на церемонию в годовщину Чернобыльской катастрофы в платье с надписью Party. Позже она объяснила, что не имела умысла оскорбить россиян, однако сознательно выбрала такой наряд.