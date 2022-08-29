Российский чиновник попрыгал на батуте при проверке набережной и попал на видео

Глава района в Якутии Поскачин попрыгал на батуте при проверке благоустройства набережной

Глава Верхневилюйского района Якутии Владимир Поскачин попрыгал на батуте при проверке благоустройства набережной на озере Куорамыкы. Необычная реакция чиновника попала на видео, которое опубликовало издание «Подъем».

На появившихся кадрах видно, как мужчина в костюме и галстуке испытывает батут и задорно смеется.

Набережную в российском регионе начали облагораживать минувшей зимой, 30 августа должно состояться торжественное открытие.

«Указав на приземленный батут, [Поскачин] спросил: "А можно мне попробовать? Не сломаю ли?" На что была реакция: давай попробуй, захочешь сломать — не сломается. Вот он и попробовал», — рассказали в пресс-службе администрации улуса.

Ранее в Белгородской области чиновница Галина Шаповалова пришла на церемонию в годовщину Чернобыльской катастрофы в платье с надписью Party. Позже она объяснила, что не имела умысла оскорбить россиян, однако сознательно выбрала такой наряд.