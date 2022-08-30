Министры обороны ЕС подтвердили готовность помогать Украине

Боррель заявил, что министры обороны ЕС подтвердили готовность продолжить помогать Украине

Главы Минобороны 27 стран-участниц Евросоюза подтвердили готовность продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине так долго, как это будет необходимо. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС

«Все министры [обороны] единогласно согласились, что Евросоюз поддерживает Украину и все страны ЕС готовы продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо», — заявил верховный представитель.

Ранее Боррель рассказал, что главы оборонных ведомств государств ЕС обсудят возможность расширения поставок оружия Киеву. По его словам, ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в помощи.