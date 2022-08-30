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В ДНР сообщили о боях по линии фронта от Артемовска до Угледара

Замглавы НМ ДНР Басурин сообщил о боях по линии фронта от Артемовска до Угледара

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Союзные войска ведут активные бои по линии фронта от Артемовска до Угледара. Об этом сообщил заместитель главы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, его слова передает ТАСС.

Основные боевые действия, по его словам, сейчас идут у поселка Пески, а также в районах Марьинки и Авдеевки. Также бои ведутся возле Угледара и в его окрестностях, в районе Горловки, Нью-Йорка (ранее Новгородское — прим. «Ленты.ру»), Зайцева, а также в районах Кодемы, Артемовска и Северска.

Ранее стало известно о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить контрнаступление в районе села Кодемы. Союзные силы ликвидировали 20 танков и 30 украинских военнослужащих.

29 августа в штабе теробороны ДНР сообщили о взятии под контроль подразделениями республик Донбасса поселка Кодема.

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Алевтина Запольская
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