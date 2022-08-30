Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о попытке ВСУ осуществить контрнаступление в ДНР

Замглавы НМ ДНР Басурин сообщил о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в районе Кодемы

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неудачно попытались осуществить контрнаступление в районе села Кодемы. Об этом сообщил заместитель главы Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита», — сказал замглавы.

Также стало известно, что союзные силы ликвидировали 20 танков и 30 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что подразделения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке Вооруженных сил России взяли под контроль село Кодему в районе Горловки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке ВСУ осуществить контрнаступление в ДНР
Врач объяснила причину обильного потоотделения перед менструацией
Илон Маск раскрыл секрет своего похудения
Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления ВСУ
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье
Белоруссия задумалась о строительстве дополнительных энергоблоков на БелАЭС
В ДТП под Ярославлем погибла ехавшая на вызов бригада скорой
Появились кадры с места смертельного ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем
В Москве подорожал один тип жилья
Зеленский назвал нужную для восстановления Украины сумму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.