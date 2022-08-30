Стало известно о попытке ВСУ осуществить контрнаступление в ДНР

Замглавы НМ ДНР Басурин сообщил о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в районе Кодемы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неудачно попытались осуществить контрнаступление в районе села Кодемы. Об этом сообщил заместитель главы Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита», — сказал замглавы.

Также стало известно, что союзные силы ликвидировали 20 танков и 30 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что подразделения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке Вооруженных сил России взяли под контроль село Кодему в районе Горловки.