В ДНР заявили о взятии под контроль населенного пункта

В штабе теробороны ДНР заявили о взятии под контроль поселка Кодема в районе Горловки

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке Вооруженных сил России взяли под контроль поселок Кодема в районе Горловки. Об этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что всего по состоянию на 29 августа союзным силам удалось освободить 271 населенный пункт.

Ранее в штабе теробороны ДНР сообщали, что украинские военные обстреляли городскую больницу в Донецке. Уточнялось, что в результате были ранены два медицинских работника.