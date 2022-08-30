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В Кремле обвинили Евросоюз в отсутствии разума и порывах ненависти к России

Песков завил, что Евросоюз демонстрирует отсутствие разума и порывы ненависти к России

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Брюссель и некоторые европейские столицы демонстрируют отсутствие разума и порывы ненависти к России. С таким обвинением в адрес Евросоюза выступил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, заявление которого публикует РИА Новости.

По его словам, это выражается в «абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях [Евросоюза] в энергетическом плане». Представитель Кремля подчеркнул, что расплачиваться за такую политику приходится населению европейских стран.

Песков добавил, что действия европейских политиков позволяют «хорошо зарабатывать» компаниям из США.

Ранее аналитик Владимир Демидов в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что в ноябре цены на газ в Европе вырастут до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. По его словам, единственная причина скачка стоимости топлива в европейских странах — это санкции против России и их последствия.

29 августа стало известно, что цена фьючерса на электричество в Германии установила рекорд на уровне 1050 евро (993 доллара) за мегаватт-час. Журналисты Bloomberg связали рост стоимости электроэнергии в Евросоюзе со снижением экспорта газа из России.

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Константин Лысяков
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