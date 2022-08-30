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В Совфеде оценили шансы Зеленского вернуть утраченные территории

Член Совфеда Джабаров назвал фантазиями намерения Зеленского вернуть утраченные территории

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Намерения президента Украины Владимира Зеленского вернуть утраченные территории страны являются лишь его фантазиями. Так шансы Зеленского и Вооруженных сил Украины (ВСУ) на возвращение контроля над Херсонской и Запорожской областями оценил член Совета Федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

По словам Джабарова, от полета фантазии Зеленского захватывает дух. «Мы знали, что Зеленский неплохой артист-комик. Но оказывается он ещё и фантазер. Читаем его выступления и дух захватывает», — написал сенатор.

В конце июля Зеленский заявлял, что контроль над утраченными территориями Украины будет возвращен в течение трех-шести недель, то есть к концу августа. Позже Киев сообщил о начале наступления на Херсон.

Минобороны России подтвердило журналистам попытку наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, однако заявило, что операция Украины потерпела неудачу.

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Валерий Розенберг
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