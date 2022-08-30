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Российский гонщик высказался о нежелании спонсоров видеть его на этапе ЧМ

Гонщик Грязин заявил, что нежелание спонсоров видеть его на этапе ЧМ не отразилось на нем

Кадр: Andrei Krutsko 2nd/Live channel / YouTube

Российский гонщик Николай Грязин высказался о нежелании титульных спонсоров видеть его на финском этапе чемпионата мира Ралли Финляндии. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

Гонщик заявил, что ситуация не отразилась на нем. «Я просто спокойно приехал в Финляндию и приступил к работе», — рассказал Грязин. Спортсмен добавил, что перед пробным заездом он разговаривал со своими финскими друзьями и болельщиками и не заметил никаких изменений в общении.

4 августа стало известно, что титульный спонсор финского этапа чемпионата мира по ралли (WRC) компания Secto выступила против допуска российских гонщиков до турнира. Однако организаторы чемпионата признали, что по регламенту Международной автомобильной федерации (FIA) они не могут запретить россиянам участвовать.

Николая Грязин — чемпион Северной Европы по ралли. Помимо него в финском этапе принимает участие еще один россиянин — Виталий Антонов.

Андрей Стрельцов
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