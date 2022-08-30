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Спорт

Российский тренер назвал плюсы в отстранении от международных стартов

Тренер Юрий Каминский назвал плюсы в отстранении биатлонистов от международных стартов

Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал плюсы в отстранении команды от международных стартов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Поменялась стратегия подготовки. Стало больше возможностей для экспериментов, больше возможностей для просмотра молодежи», — поделился Каминский. Тренер добавил, что сейчас для отечественных спортсменов главная цель – Олимпиада-2026.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о предложениях сменить спортивное гражданство. Она подчеркнула, что не собирается переходить под другой флаг.

2 марта исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах.

Андрей Стрельцов
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