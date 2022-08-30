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Канделаки запустит аналог культового шоу «Самый умный»

Ведущая Тина Канделаки сообщила, что планирует запустить аналог детского шоу «Самый умный»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки сообщила, что планирует запустить новое шоу, которое станет аналогом культовой детской передачи «Самый умный». В своем Telegram-канале ведущая объявила кастинг для нового телепроекта.

По мнению ведущей, сегодня на российском телевидении нет образовательных детских передач, похожих на «Самый умный». «Посмотрела я на все это "отсутствие" и подумала: "А не запустить ли проект про умных детей?" Хочу его спродюсировать!» — написала Канделаки.

На каком канале будет выходить новое шоу и кто станет его ведущим, пока неизвестно. Телеведущая также добавила, что не знает, когда передача выйдет в эфир. Тем не менее, как уточнила Канделаки, дети, желающие поучаствовать в программе, уже могут отправить свои заявки на кастинг.

Тина Канделаки была ведущей совместного российско-украинского детского телепроекта «Самый умный». Шоу запустили на канале СТС в 2003 году. Последний выпуск передачи вышел в эфир на российском телевидении в 2012 году.

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Денис Савосин
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