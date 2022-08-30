Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Херсон снова обесточило

В Херсоне из-за отключения электричества остановились троллейбусы и закрылись магазины

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Во всем Херсоне снова отключилось электричество. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Сообщается, что в городе остановились троллейбусы, закрылись кафе и магазины с электронной формой обслуживания, а также прекращено водоснабжение.

В настоящее время специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» выясняют причину обесточивания.

Впервые о полном отключении электричества в Херсоне сообщалось 25 августа. В городе частично прекратилось водоснабжение и не работала мобильная связь. Подачу электричества возобновили спустя несколько часов. Причиной отключения стало короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Ивану Сафронову запросили 24 года колонии
На Украине решили ограничить медиа
Airbus и OneWeb купят американские двигатели вместо российских
Названо число пострадавших от очередного удара ВСУ по Новой Каховке
Стала известна причина смертельного ДТП со скорой и бензовозом под Ярославлем
Москвич нокаутировал приезжего в центре столицы и попал на видео
Клинтон поддержала премьера Финляндии и опубликовала фото на вечеринке
Индия и Китай попросили больше нефти у Ирака
Названа доля предпочитающих советы блогеров консультациям врачей людей
«Самолет Лукашенко» совершил рейс в Израиль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.