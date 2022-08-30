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Люксембург прокомментировал возможность визовых ограничений для россиян

Глава МИД Люксембурга Ассельборн возразил против визовых ограничений для россиян

Фото: Unsplash.com

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн прокомментировал возможность визовых ограничений для россиян и возразил против их введения. Его слова приводит Luxemburger Wort.

«У нас не должно быть нового железного занавеса в Европе», — подчеркнул глава дипломатии европейской страны. Он добавил, что меры Евросоюза не должны касаться простых граждан.

Помимо Люксембурга, против запрета на выдачу виз выступают Венгрия и Австрия, отмечает агентство.

Ранее издание Politico сообщало, что страны Европы не могут ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, однако они в силе достичь «политического решения» замедлить процесс выдачи. По данным издания, ряд стран ЕС встречают вопрос об отказе от выдачи виз гражданам России без особого энтузиазма.

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Марина Совина
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