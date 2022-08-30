В США рассказали о заставляющем Россию сильно «нервничать» танке

19FortyFive: танк M1 Abrams заставляет Россию сильно нервничать

Танк M1 Abrams десятилетиями заставляет Россию сильно нервничать. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

«M1 Abrams был разработан для обеспечения бронетанковым формированиям большой мобильной огневой мощи, а также для борьбы и уничтожения любой боевой бронированной машины, которая приближается к нему, в то же время обеспечивая защиту своего экипажа практически в любой мыслимой боевой ситуации или окружающей среде», — говорится в публикации.

Отмечается, что M1 Abrams способен «вести бой с противником в любых погодных условиях, днем ​​и ночью», а боевое крещение танка состоялось во время войны в Персидском заливе.

«В общей сложности 1848 единиц M1A1 были переброшены в Саудовскую Аравию для участия в освобождении Кувейта. Несмотря на опасения по поводу того, как танки будут справляться с песком, а также опасения, что в течение нескольких месяцев они не будут проходить техобслуживание, Abrams доказал свое превосходство над советскими танками», — утверждает издание.

В июне обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн заявил, что защитой от якобы возможного вторжения России в Прибалтику станут тяжелая бронетехника и истребители пятого поколения.