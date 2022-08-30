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В США рассказали о заставляющем Россию сильно «нервничать» танке

19FortyFive: танк M1 Abrams заставляет Россию сильно нервничать

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Танк M1 Abrams десятилетиями заставляет Россию сильно нервничать. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

«M1 Abrams был разработан для обеспечения бронетанковым формированиям большой мобильной огневой мощи, а также для борьбы и уничтожения любой боевой бронированной машины, которая приближается к нему, в то же время обеспечивая защиту своего экипажа практически в любой мыслимой боевой ситуации или окружающей среде», — говорится в публикации.

Отмечается, что M1 Abrams способен «вести бой с противником в любых погодных условиях, днем ​​и ночью», а боевое крещение танка состоялось во время войны в Персидском заливе.

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«В общей сложности 1848 единиц M1A1 были переброшены в Саудовскую Аравию для участия в освобождении Кувейта. Несмотря на опасения по поводу того, как танки будут справляться с песком, а также опасения, что в течение нескольких месяцев они не будут проходить техобслуживание, Abrams доказал свое превосходство над советскими танками», — утверждает издание.

В июне обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн заявил, что защитой от якобы возможного вторжения России в Прибалтику станут тяжелая бронетехника и истребители пятого поколения.

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Иван Потапов
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