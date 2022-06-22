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В США назвали защиту от России в Прибалтике

The National Interest: танки и истребители защитят Прибалтику от России в случае вторжения

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Защитой от якобы возможного вторжения России в Прибалтику станут тяжелая бронетехника и истребители пятого поколения. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн.

По его мнению, действуя в непосредственной близости от российской границы, польские или финские истребители пятого поколения F-35 Lightning II смогут уничтожить российские системы противовоздушной обороны (ПВО), а также пусковые установки баллистических ракет средней и большой дальностей, которые автор называет уязвимыми для малозаметных самолетов.

Обозреватель напоминает, что Польша, граничащая с Литвой, заказала у Соединенных Штатов как танки M1 Abrams, так и истребители F-35 Lightning II. Автор допускает, что усиление Прибалтики станет одним из основных вопросов на предстоящем саммите НАТО в Мадриде (Испания).

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В январе Осборн заявил, что стремительное поступление американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II на вооружение в европейских странах позволит с легкостью сдержать и уничтожить Вооруженные силы России в случае конфликта в Балтийском море.

В декабре 2021 года в издании 19FortyFive написали, что Россия якобы находится в панике из-за истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, прибывших в Европу из США на фоне ситуации с Украиной.

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Иван Потапов
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