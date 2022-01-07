В США заявили о способности F-35 уничтожить ВС России в Балтийском море

Стремительное поступление американских истребителей пятого поколения F-35 на вооружение в европейских странах позволит с легкостью сдержать и уничтожить ВС России в случае конфликта в Балтийском море. Об этом в статье для The National Interest пишет обозреватель и военный эксперт Крис Осборн.

Автор материала напомнил, что лишь за последний год ряд европейских государств заключили договоры о поставках американских истребителей, поставили их на вооружение или дополнительно расширили парк F-35. Все это коренным образом меняет баланс сил в Северной Европе и дает тактическое преимущество Военно-воздушным силам (ВВС) США и их союзников по НАТО.

«Такая концентрация F-35 в Северной Европе позволит США и их союзникам стремительно организовать массированную атаку истребителей пятого поколения на воздушное пространство России, если возникнет подобная необходимость», — заявил Осборн. По его словам, Россия оказывается в радиусе поражения истребителей из Польши, Финляндии, Норвегии, Дании, Нидерландов и даже Великобритании. Еще одним тактическим преимуществом является способность самолетов F-35 обмениваться полетными данными в режиме реального времени с помощью системы MADL (Multifunction Advanced Data Link).

Ранее Осборн заявлял, что НАТО обладает достаточным количеством сухопутных, воздушных и морских сил для того, чтобы поддержать Украину не только в защите ее границ, но и для организации десантной операции и ракетных ударов со стороны Черноморского побережья. По его словам, война на два фронта серьезно ослабит наступательный потенциал российских войск.

В декабре 2021 года ВВС США впервые постоянно разместили свои истребители пятого поколения F-35A Lightning II в Европе. Первые четыре самолета прибыли на авиабазу Лейкенхит (Англия) Королевских ВВС Великобритании. Всего на объекте ожидается размещение на постоянной основе 24 единиц F-35A Lightning II из состава 495-й тактической истребительной эскадрильи Командования ВВС США в Европе и Африке. В перспективе 24 таких же самолета получит 493-я эскадрилья, расположенная там же. Дополнительные шесть истребителей F-35A Lightning II будут находиться в резерве.