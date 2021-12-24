России пригрозили войной с НАТО на два фронта

Военный эксперт Крис Осборн напомнил о военно-морском аспекте войны в Черноморском регионе в случае развития конфликта на Украине и пригрозил возможностью войны на два фронта. Об этом пишет американский журнал National Interest.

По словам Осборна, армия НАТО обладает достаточным количеством сухопутных, воздушных и морских сил для того, чтобы поддержать Украину не только в защите ее границ, но и для организации десантной операции и ракетных ударов со стороны Черноморского побережья. Автор считает, что война на два фронта серьезно ослабит наступательный потенциал российских войск.

«ВМС США, вероятно, имеет морское превосходство над ВМФ России, а высадка морской пехоты может привести к конфликту на два фронта, с которым придется бороться российским силам. Если ВМС США ударит с Черного моря, у русских обязательно возникнут проблемы с удержанием захваченных территорий», — пишет эксперт.

22 декабря глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва не хочет войны, но намерена жестко обеспечивать свою безопасность. При этом он отметил, что российская сторона заранее предупреждает «горячие головы», которые захотят посягнуть на безопасность страны, а все сообщения о возможной агрессии на Украине являются домыслами и не соответствуют действительности.

23 декабря британский таблоид The Mirror выпустил материал, в котором бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США заявил, что подготовка «партизан» на Украине для ведения боевых действий против российских военных может привести к катастрофе для всех причастных сторон. Он также предупредил, что из-за подобных шагов Вашингтон, безусловно, ввяжется в то, что можно назвать «военными преступлениями».

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на официальное лицо Белого дома сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует оказать поддержку «партизанам» в случае вторжения России на Украину и захвата значительной части территорий. Рабочая группа, в которую входят ЦРУ и другие ключевые агентства, изучает опыт организации повстанческих движений во время афганской войны с 1979 по 1989 год против СССР, чтобы заставить Москву понести издержки без прямого участия американских войск.