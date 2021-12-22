Лавров подтвердил намерение России жестко обеспечивать свою безопасность

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва не хочет войны, но намерена жестко обеспечивать свою безопасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Лаврова телеканалу Russia Today.

«Мы не хотим войны, президент [России Владимир] Путин еще раз сказал, что нам конфликты не нужны, и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий», — заявил российский министр. При этом отметил, что Россия заранее предупреждает «горячие головы», которые захотят посягнуть на безопасность страны.

В том же интервью Лавров заявил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности стартует в самом начале 2022 года. Он отметил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров и назвал деловой реакцию американских коллег.