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Фанаты Måneskin обвинили MTV в цензуре

Page Six: фанаты Måneskin обвинили канал MTV в цензуре выступления группы

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Фанаты итальянской глэм-рок-группы Måneskin обвинили канал MTV в цензуре. Об этом сообщает Page Six.

Поклонники оказались недовольны тем, как показали выступление коллектива на премии MTV Video Music Awards. Во время исполнения песни Supermode вокалист Дамиано Давид появился в кожаных штанах, оголяющих ягодицы, а через несколько секунд в трансляции начали показывать отдаленные кадры зала, на которых почти не видно музыкантов.

Предполагается, что это произошло после того, как бас-гитаристка Виктория Де Анджелис начала танцевать, а с ее груди сполз топ и обнажил грудь. Фанаты Måneskin возмутились, что организаторы трансляции показывали полуобнаженного вокалиста, но сменили план, когда на экране могла появиться голая женская грудь. Некоторые и вовсе не поняли причины, однако остались недовольны тем, что 40 секунд выступления фактически были вырезаны.

В апреле солист Måneskin выступил перед фанатами в БДСМ-белье на музыкальном фестивале Coachella. Согласно фото и видео, рокер вышел на сцену в коротких черных трусах, поверх которых разместил кожаный предмет гардероба, напоминающий балетный бандаж.

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Евгений Шульгин
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