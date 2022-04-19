Солист группы Måneskin вышел на сцену в БДСМ-белье

Солист группы Måneskin Дамиано Давид выступил перед фанатами в БДСМ-белье

Солист победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давид выступил перед фанатами в БДСМ-белье на музыкальном фестивале Coachella. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) коллектива.

Согласно фото и видео, рокер вышел на сцену в коротких черных трусах, поверх которых разместил кожаный предмет гардероба, напоминающий балетный бандаж (нижнее белье мужчин-танцовщиков, одновременно поддерживающее и скрывающее гениталии, — прим. «Ленты.ру»).

Также музыкант дополнил образ лакированными ботфортами на каблуках и одним чулком в сетку. Вдобавок на его туловище располагалась украшенная металлическими заклепками портупея. Кроме того, на одном из кадров белье звезды прикрывал розовый пеньюар. В то же время на остальных снимках видно, что другие члены группы оделись на концерт более сдержанно.

Пост менее чем за сутки набрал 900 тысяч просмотров. «Вот это настоящий рок-н-ролл», «На мой взгляд, слишком горячо», «О боже, это видео в халате...», «Ты делаешь меня бисексуальным», — поделились своими мнениями фанаты в комментариях под публикацией.

В декабре 2021 года Дамиано Давид снялся полностью обнаженным на фоне кухни в красном колпаке. В руках музыкант держал своего кота по имени Лего. Интимную часть тела он прикрыл стикером в виде Деда Мороза с помощью фоторедактора. «Счастливого всем Рождества», — подписал Давид пост, который набрал 1,4 миллиона лайков.