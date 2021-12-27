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Солист группы Måneskin снялся полностью обнаженным в честь Рождества

Дамиано Давид поделился снимком в красном колпаке без одежды и порадовал поклонников

Фото: @ykaaar

Солист итальянской группы Måneskin, победившей в 2021 году на «Евровидении», Дамиано Давид поделился снимком без одежды в честь Рождества. Публикация появилась на его странице в Instagram.

22-летний музыкант снялся полностью обнаженным на фоне кухни в красном колпаке. В руках знаменитость держит своего кота по имени Лего. Интимную часть тела Давид прикрыл стикером в виде Деда Мороза с помощью фоторедактора. «Счастливого всем Рождества», — подписал он пост, который набрал 1,4 миллиона лайков.

Поклонников обрадовало откровенное фото артиста, о чем они принялись писать в комментариях. «Это самый лучший рождественский подарок», «Ты пытаешься взорвать интернет?», «Сексуальный парень!», «Главное, что в шапке», «Смайлик явно лишний», «Потрясающий!» — высказывались они.

В ноябре Дамиано Давид посетил премию MTV в откровенном образе. Фронтмен предстал перед папарацци на красной ковровой дорожке в рубашке из прозрачной ткани, блестящих трусах и чулках черного цвета. В качестве обуви он выбрал облегающие латексные сапоги.

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Айсель Эюбова
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