Солист группы Måneskin снялся полностью обнаженным в честь Рождества

Солист итальянской группы Måneskin, победившей в 2021 году на «Евровидении», Дамиано Давид поделился снимком без одежды в честь Рождества. Публикация появилась на его странице в Instagram.

22-летний музыкант снялся полностью обнаженным на фоне кухни в красном колпаке. В руках знаменитость держит своего кота по имени Лего. Интимную часть тела Давид прикрыл стикером в виде Деда Мороза с помощью фоторедактора. «Счастливого всем Рождества», — подписал он пост, который набрал 1,4 миллиона лайков.

Поклонников обрадовало откровенное фото артиста, о чем они принялись писать в комментариях. «Это самый лучший рождественский подарок», «Ты пытаешься взорвать интернет?», «Сексуальный парень!», «Главное, что в шапке», «Смайлик явно лишний», «Потрясающий!» — высказывались они.

В ноябре Дамиано Давид посетил премию MTV в откровенном образе. Фронтмен предстал перед папарацци на красной ковровой дорожке в рубашке из прозрачной ткани, блестящих трусах и чулках черного цвета. В качестве обуви он выбрал облегающие латексные сапоги.