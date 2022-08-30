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Польша и Украина захотели построить трубопровод для растительного масла

Польша и Украина подготовят проект трубопровода для транспортировки растительных масел

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Власти Польши и Украины захотели построить трубопровод для транспортировки растительных масел с украинской территории в порт польского города Гданьск, пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительства и Совета министров Польши.

Правительство сообщило, что выразило согласие на подписание межправительственного меморандума, касающегося подготовки проекта трансграничного трубопровода. «Реализация меморандума приведет к частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым угрожает голод. В итоге это должно снизить миграционное давление на Европу», — заключили в польском Совете министров.

Для реализации проекта Польша и Украина намерены создать рабочую группу, которая представит варианты маршрута прокладки труб, а также технические параметры, стоимость и условия строительства трубопровода.

Чтобы стабилизировать ситуацию на мировых продовольственных рынках, 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

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Зерно из Украины будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.

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Софья Ермакова
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