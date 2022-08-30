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Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам

Зампред СБ Медведев призвал ЕС быстрее запретить выдачу россиянам шенгенских виз
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Правительство России / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам. Об этом он написал в Telegram.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», — подчеркнул политик.

По словам Медведева, так все окончательно убедятся в том, как Евросоюз относится к россиянам, а европейцы будут меньше отвлекать «враньем и бредовыми посулами» Россию от ведения спецоперации.

Ранее издание Politico сообщало, что страны Европы не могут ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, однако они в силе достичь «политического решения» замедлить процесс выдачи. По данным издания, ряд стран ЕС встречают вопрос об отказе от выдачи виз гражданам России без особого энтузиазма.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет пристально следить за тем, какое решение относительно виз для россиян примут страны Европейского союза, и не оставит его без реакции. По его словам, ответные меры будут учитывать интересы граждан.

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Сергей Истомин
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